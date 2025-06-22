TİP'ten İran'a destek

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bölge üzerinde egemenlik kurmak isteyen ülkeler birbirlerine bombalar üzerinden mesaj vererek Orta Doğu'yu kendi oyun sahalarına döndürürken güç savaşlarının altında ezilenler ise, savaş tehdidiyle yaşamak zorunda kalan halklardır. ABD emperyalizminin ve Siyonist Rejim’in dünyayı felakete sürükleyecek müdahalelerinin karşısında, Orta Doğu halklarının barış ve özgürlük mücadelesinin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

TİP'in sosyal medya hesabından ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonist İsrail’in İran’a dönük saldırılarının ardından Orta Doğu’da büyük bir yıkım yaşanıyorken, bugün sabaha karşı emperyalist ABD kuvvetleri İsrail’in hedefinde olan İran’daki nükleer tesislere bombardıman saldırısı düzenledi.

Tüm dünyada savaşları bitirme vaadiyle iktidara gelen Donald Trump, kan ve silah ticaretinden beslenen herhangi bir ABD Başkanı’ndan farkı olmadığını göstererek bombalarla güç gösterisinde bulunma yolunu seçti. İsrail’e tüm katliamlarında destek olan, Türkiye’deki Kürecik Radar Üssü’nü İsrail’e istihbarat için kullanan, başka ülkelerin egemenlik ve var olma hakkına kasteden de ABD emperyalizmidir. Bu sistemin başındaki Trump ile "dostluğunu" her fırsatta vurgulayan Saray ise bu saldırıların ortağıdır.

Bölge üzerinde egemenlik kurmak isteyen ülkeler birbirlerine bombalar üzerinden mesaj vererek Orta Doğu'yu kendi oyun sahalarına döndürürken güç savaşlarının altında ezilenler ise, savaş tehdidiyle yaşamak zorunda kalan halklardır. ABD emperyalizminin ve Siyonist Rejim’in dünyayı felakete sürükleyecek müdahalelerinin karşısında, Orta Doğu halklarının barış ve özgürlük mücadelesinin yanındayız."