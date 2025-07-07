TIR alev topuna döndü! Çatalca'da korku dolu anlar!

Kaynak: DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca geçişinde seyir halindeki bir TIR’da yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrası TIR kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca geçişinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrasında TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Elbasan mevkiinde seyir halindeki bir TIR'ın motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden şoför, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede TIR'ın tamamına yayılırken, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü. Tamamen yanan TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TIR alev topuna döndü! Çatalca'da korku dolu anlar!

TIR alev topuna döndü! Çatalca'da korku dolu anlar!

TIR alev topuna döndü! Çatalca'da korku dolu anlar!

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