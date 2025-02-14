TIR bariyerlere çarptı! Sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
TIR bariyerlere çarptı! Sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir TIR sürücüsü seyir halinde bulunduğu aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR biranda alev alarak yanmaya başladı. Sürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yaralı olarak çıkartıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Bakacak Mahallesi yakınında meydana geldi. Uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

TIR bariyerlere çarptı! Sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı

Kazada TIR alev aldı. Sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan yaralı olarak çıkartıldı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TIR bariyerlere çarptı! Sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı

TIR bariyerlere çarptı! Sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı

TIR bariyerlere çarptı! Sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı

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