Tır bariyerlere ok gibi saplandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tır bariyerlere ok gibi saplandı!

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun 62'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Bulgaristan plakalı bir tır bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, tırın sürücüsü uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle direksiyon idaresini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere ok gibi saplandıktan sonra köprü ayağına çarparak durabildi.

Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken tırda maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metrelik bariyer koptu. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik akışının aksamaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Tır bariyerlere ok gibi saplandı!

Tır bariyerlere ok gibi saplandı!

Tır bariyerlere ok gibi saplandı!

Tır bariyerlere ok gibi saplandı!

Tır bariyerlere ok gibi saplandı!

Son Haberler
Pişmanlık gözyaşları yetmedi! 10 bıçak darbesine müebbet hapis
Pişmanlık gözyaşları yetmedi! 10 bıçak darbesine müebbet hapis
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanmasına böyle tepki verdi
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanmasına böyle tepki verdi
Minik Berra'nın ölümünde bilirkişi raporu şok etti! Aile de kusurlu çıktı
Minik Berra'nın ölümünde bilirkişi raporu şok etti! Aile de kusurlu çıktı
Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?
Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?
İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!
İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!