TIR cayır cayır yandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
TIR cayır cayır yandı!

Uşak'ta seyir halindeyken tırın dorsesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy yakınlarında seyir halinde olan C.U. (59) idaresindeki 35 AVF 214 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sararken, yol kenarında bulunan ağaçlık alana da sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dorse kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, bir süre İzmir-Uşak Karayolu trafiğe kapatıldı.

TIR cayır cayır yandı!

TIR cayır cayır yandı!

TIR cayır cayır yandı!

TIR cayır cayır yandı!

TIR cayır cayır yandı!

TIR cayır cayır yandı!

Son Haberler
Aksaray’da dostluk kavgası kanla bitti
Aksaray’da dostluk kavgası kanla bitti
Edin Visca'nın yeni adresi netleşiyor!
Edin Visca'nın yeni adresi netleşiyor!
Serinlemek istedi! Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hastanelik oldu
Serinlemek istedi! Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hastanelik oldu
Fırtınanın yıktığı lift: Denizli’de işçi öldü
Fırtınanın yıktığı lift: Denizli’de işçi öldü
Kuyumculardan dikkat çeken açıklama: Alan değil satan daha fazla!
Kuyumculardan dikkat çeken açıklama: Alan değil satan daha fazla!