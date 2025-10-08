Kaza, Torbalı'nın Ertuğrul Mahallesi Ödemiş Köprüsü Viyadüğü mevkiinde sabah saat 10.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, V.Y. (60) yönetimindeki 35 BBY 910 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yola uçtu ve burada park halinde bulunan iki arabanın üzerine devrilerek durabildi.

Kazanın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede tır sürücüsü V.Y.'nin yaralandığı tespit edildi.

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sebebiyle tırda ve ezilen iki araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, yaşanan korkunç kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, viyadükten ilerleyen tırın, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle aniden yan yola yönelerek park halindeki iki aracı altına alıp ezdiği anlar yer alıyor.