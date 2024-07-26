Tır devrildi. Uzun araç kuyrukları oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tır devrildi. Uzun araç kuyrukları oluştu

Sakarya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi. Kaza sonra yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır devrildi. Uzun araç kuyrukları oluştu

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan talaş yüklü tır devrildi. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Nuruosmaniye Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ACM 731 talaş yüklü tır, yağmurun da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Makaslayan tır devrildi. Kaza sebebi ile Adapazarı istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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