Tır devrilrdi, 27 ton şeker ziyan oldu

Kaza, Emirdağ ilçesi Basşkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Ö. yönetimindeki 33 AFR 510 plakalı tır, belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI, ŞEKERLER ÇEVREYE SAÇILDI

Kazanın ardından tır sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Kazanın en dikkat çeken sonucu ise, tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 27 ton ağırlığındaki şekerlerin çevreye saçılması oldu. Şekerler, kaza nedeniyle ziyan oldu.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tırın devrilme nedeni ve kazaya ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.