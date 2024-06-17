TIR dorsesine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde esnaf Yusuf Uyduran, park halindeki bir TIR’ın dorsesinden kedi sesi duydu. Uyduran, aracı kontrol ettiğinde dorsede sıkışmış halde bir yavru kedi fark etti.

Kediyi bulunduğu yerden dikkatlice çıkarıp, su ve mama veren hayvansever, güzel sözler söyleyerek hayvanı sevdi. Mahalle sakinleri ve hayvanseverler, Yusuf Uyduran'ı tebrik ederek, bu tür hassasiyetlerin artması gerektiğini vurguladı. Yusuf Uyduran ve eşi, yavru kediyi sahiplendi.