Tır hurdaya döndü, sürücü bu kazadan sağ kurtuldu

Kaynak: İHA
Tır hurdaya döndü, sürücü bu kazadan sağ kurtuldu

Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın demir yığınına dönüştü. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın demir yığınına döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Yozgat karayolu üzerindeki Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (38) idaresindeki 34 SP 9936 plakalı tır, G.K. (25) yönetimindeki 66 ACG 034 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü A.Ö. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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