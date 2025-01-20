TIR ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
TIR ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, kazada 2 kişi ise yaralandı.

Bitlis'te TIR ile çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AEG 770 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır çarpıştı.

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Kazada kağıt gibi ezilerek parçalara ayrılan otomobildeki şahıslardan biri hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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