Tır ile çarpışan otomobil kanala düştü: 4 yaralı

Bursa'da tırın çarptığı hafif ticari araç, yağmur suyu kanalına düşerek devrildi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tır ile çarpışan otomobil kanala düştü: 4 yaralı

Bursa-Ankara Karayolu üzeri Mezit Boğazı'nda saat 03.00 sıralarında, Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Hüseyin Özcan (55) yönetimindeki 10 EG 691 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Yasemin Sertkaya (37) yönetimindeki 16 VD 834 plakalı hafif ticaret araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yoldan çıkaran yağmur suyu kanalına düşüp devrildi.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsüyle araçta bulunan yolcular Selim Aygır (40), Mustafa A. (15) ve Sıla A. (11) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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