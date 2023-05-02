TIR ile hafif ticari araç çarpıştı! İşte o anlar…

Sivas’ta, TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı! İşte o anlar…

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kayseri-Sivas kara yolu Budaklı köyü Demir Çelik kavşağında meydana geldi. Ramazan Özer yönetimindeki 58 BF 618 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan kavşağa kontrolsüz çıkan Mehmet Bebek yönetimindeki 31 YJ 520 plakalı TIR ile çarpıştı. Hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki eşi Beyza Özer yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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(Kaynak: DHA)

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