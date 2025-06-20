TIR ile kamyon arasında sıkışan otomobilde korku dolu anlar

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki 41 AKJ 004 plakalı TIR'ın yavaşlaması sonucu arkasında ilerleyen 34 KEE 738 plakalı otomobille ilerleyen Alaattin Yılmaz firen yaparak yavaşladı.

O sırada arkadan gelen 34 DRC 541 plakalı hafriyat kamyonu otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR ile hafriyat kamyonu arasında sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü Alaattin Yılmaz ile sürücünün yanındaki yolcu koltuğunda oturan Kadriye Yılmaz yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yaralı 2 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Alaattin Yılmaz ile Kadriye Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, TEM Otoyolu Edirne istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.