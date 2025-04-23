Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö., yönetimindeki 26 EH 405 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.K.'nın kullandığı 03 BT 154 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kağıt gibi ezilen otomobili sürücü ile yanında bulunan E.K., araç içerisinde sıkıştı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.'yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sonrası devrilen tır ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Haberler
AJet’ten 23 Nisan sürprizi: Çocuk biletleri yarı fiyatına!
AJet’ten 23 Nisan kampanyası
İstanbul'da deprem!
İstanbul'da deprem!
CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi! İlk defa çelenk üzeri yazı yazıldı
CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi!
D vitamini için bu üç besin yeter! Bu gıdalar hayat kurtarıyor
D vitamini için bu üç besin yeter! Bu gıdalar hayat kurtarıyor
Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…
Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…