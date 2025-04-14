TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaynak: AA
TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Gaziantep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Topal G. (52) idaresindeki 31 ADP 061 plakalı tır, Nurdağı-Hatay kara yolu Fatih kavşağında Mustafa Polat'ın (29) kullandığı 34 KT 8311 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa Polat ve beraberindeki yolcu Hüsne Evren Polat (57) ağır yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE KURTARILAMADI

Sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarılan ve ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı.

Kaza anı bir iş yeri kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, seyir halindeki tırın otomobille çarpışma anı ve kaza sonrasında çevredekilerin yardıma koşmaları yer aldı.

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