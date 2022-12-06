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Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:53
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Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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A.D'nin kullandığı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 45. kilometresinde H.A'nın idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan K.A. ve 3 aylık bebek E.A yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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