Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı

Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Kocaeli'de bir tır ile bir servis midibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır.

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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 1

Akmeşe yolunda, İzmit Ketenciler Göleti yakınlarında H.Y. tarafından kullanılan 34 TY 0867 plakalı tır ile tekstil işçilerini taşıyan M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı.

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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 2

Olay yerine ihbar üzerine hızla çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye personeli yönlendirildi.

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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 3

Kaza sonucu yaralanan iki sürücü ve diğer 24 kişi, ambulanslar aracılığıyla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 4

Midibüs sürücüsü M.D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi.

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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 5
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 6
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 7
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 8
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 9
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 10
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 11
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 12
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 13
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 14
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 15
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 16
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 17
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 18
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 19
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 20
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 21
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 22
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 23
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 24
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 25
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 26
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 27
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 28
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 29
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 30
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 31
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Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı 32
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