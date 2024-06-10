Tır ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı

Akmeşe yolunda, İzmit Ketenciler Göleti yakınlarında H.Y. tarafından kullanılan 34 TY 0867 plakalı tır ile tekstil işçilerini taşıyan M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı.
Olay yerine ihbar üzerine hızla çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye personeli yönlendirildi.
Kaza sonucu yaralanan iki sürücü ve diğer 24 kişi, ambulanslar aracılığıyla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Midibüs sürücüsü M.D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi.