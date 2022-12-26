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Tır ile servis minibüsü çarpıştı; 1 ölü 11 yaralı 

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır ile servis minibüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:49
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Tır ile servis minibüsü çarpıştı; 1 ölü 11 yaralı 

Tır ile servis minibüsü çarpıştı; 1 ölü 11 yaralı 
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 Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş çıkışı fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmekte olan servis minibüsü ile tırın karıştığını kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. (İHA)

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