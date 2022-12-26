Tır ile servis minibüsü çarpıştı; 1 ölü 11 yaralı 

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş çıkışı fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmekte olan servis minibüsü ile tırın karıştığını kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.
Kaza sonrası can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. (İHA)
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