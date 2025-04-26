TIR işçi servisini biçti: 9 yaralı

Kaynak: İHA

Gaziantep’te işçi taşıyan servis ile TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 işçi yaralandı.

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 5. Organize sanayi 83525 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR çarpıştı.

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Meydana gelen kazada 9 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan işçileri çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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