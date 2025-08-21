TIR Kağıthane’yi ayağa kaldırdı

Olay, saat 23.00 civarında Hürriyet Mahallesi Nursema Sokak’ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen TIR'ın dorsesi, sarkan elektrik hatlarına temas etti. Çarpmanın ardından aydınlatma direği eğilerek binaya yaslandı. Park edilmiş bir otomobilde de küçük çaplı hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri güvenlik tedbiri alırken, elektrik ekipleri telleri onarmak için çalışma başlattı.

Mahalleli Serkan Temel, "Burası bir cadde. Buradan bir TIR geçmesi gerekiyor. Fakat kablolar nasıl çekildiyse, TIR kablolara takılıyor ve aydınlatma direği eğiliyor. Burada insanların üstüne de düşebilirdi. Şu an kablolar yerde, can güvenliğimiz risk altında da olabilirdi" dedi.