TIR kullanan 7 yaşındaki Çınar yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İHA
TIR kullanan 7 yaşındaki Çınar yürekleri ağza getirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR kullanan 7 yaşındaki Çınar, yürekleri ağza getirdi. Cep telefonuna yansıyan o anlar, sosyal medyada yankı uyandırdı.

İnegöllü 7 yaşındaki Çınar'ın tırı ustalıkla kullanması sosyal medyada yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve tırı kontrollü bir şekilde sürdüğü, yanında ise babasının bulunduğu görüldü.

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Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşlar, görüntüleri "Ustalara taş çıkartır" sözleriyle yorumladı.

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Daha küçük yaştan bu yana araçlara karşı ilgisi olan 7 yaşındaki Çınar'ın babasına sürekli araç kullanmak için ısrarda bulunduğu belirtildi. Çınar'ın dünyaca ünlü Türk sporcular gibi başarılı olmak istediği öğrenildi.

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Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu da, dünyanın en hızlı çocuğu olmuştu. Çocuk yaşta motosiklet kullanmaya başlayan Toprak Razgatlıoğlu ise dünya şampiyonu olmuştu.

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