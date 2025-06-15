Tır lastiği patladı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Malatya'da iş makinesi taşıyan bir tırın lastiğinin aniden patlaması, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir iş makinesi yüklü tırın lastiği, aniden büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle kaldırımda yürüyen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, şans eseri yaralananın olmadığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.