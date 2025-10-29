Mehter Çeşme Mahallesi 2007 Sokak'ta hareket halindeki dorsesiz TIR çekicisinin ön lastiği kilit taşlı yola gömüldü. Şoför ile çevre sakinleri aracın lastiğini kurtarmak için çabaladı. Girişimler başarısız olunca bir kepçe getirilerek aracın çıkarılmasına karar verildi. TIR, gelen kepçenin desteğiyle saplandığı yerden kurtarıldı.

