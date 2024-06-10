Tır minibüs ve otomobil çarpışarak yandı: 5 yaralı

Kaynak: AA
Tır minibüs ve otomobil çarpışarak yandı: 5 yaralı

İzmir'in Bornova bölgesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir tırın diğer bir otomobil ve minibüsle çarpışması sonucu yangın çıktı ve 5 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Ankara Asfaltı Caddesi'nde ilerlemekte olan 34 AT 7416 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek hem bariyerlere hem de aynı istikamette seyir halinde olan 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı.

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Bu esnada, 35 BUN 056 plakalı minibüs de tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından araçlarda yangın başladı.

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Olay yerine derhal itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, yangının yoğun dumanı altında kalan yolu trafiğe kapattı ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hızla çevre hastanelerine nakledildi.

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Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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