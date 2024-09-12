Tır motosiklete çarptı. 1 ağır yaralı

Saat 23.00 sıralarında D-400 Karayolu Jandarma Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nden D-400 Karayolu'na çıkan Hulusi T'nin kontrolündeki 07 UH 806 plakalı motosiklete, Selim T. A.'nın kullandığı 33 P 2500 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle beraber savrularak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Hulusi T. ağır yaralandı.

Tır ise motosiklete çarptığı noktadan yaklaşık 200 metre ileride zor durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alınan ihbardan sonra bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen Hulusi T., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.