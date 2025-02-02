TIR, otobüs, otomobil birbirine girdi! Ortalık yangın yerine döndü

Yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 37 yaşındaki otobüs muavini Veysel Feyda hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve otomobilde çıkan yangın nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü 2 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

KAZA GAZİANTEP GEÇİŞİNDE MEYDANA GELDİ

Gece saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında, Gaziantep istikametine seyir halinde olan 44 yolcusuyla E.O. yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı Van Gölü Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, A.T. idaresindeki 33 F 2727 plakalı TIR ve M.C. yönetimindeki 21 GC 721 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

TIR VE OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından, tekstil malzemesi yüklü TIR ve otomobilde yangın çıktı. Tekstil malzemeleri nedeniyle yangın hızla büyüdü ve her iki araç da alev aldı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüs yolcuları tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 2 saat süren bir çalışma sonucunda söndürüldü, ancak TIR ve otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

OTOBÜS MUAVİNİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, yaralanan 20 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Otobüs muavini Veysel Feyda, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 19 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

OTOYOL 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Kazanın ve yangının ardından, TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü 2 saat süreyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu, güvenlik görevlileri sürücüleri alternatif güzergahlarla yönlendirdi. Yangının söndürülüp araçlar kaldırıldıktan sonra, trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.