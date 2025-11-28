Beylikdüzü'nde TIR parkındaki konteynerde 34 bin elektronik sigara ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde okul çevrelerinde dron destekli denetim yapıldı.

Denetim sırasında şüpheli hareketleri üzerine takibe alınan bir kişi, Ambarlı Limanı yakınındaki TIR parkına girerek bir konteynere temas ettiği sırada yakalandı.

Konteynerde yapılan aramada 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.