TIR patlaya patlaya yandı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın alev topuna döndü. Patlaya patlaya yanan TIR kullanılmaz hale geldi.

Ceylanpınar ilçesi Ceylan Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücünün yangını fark etmesiyle araç yol kenarına çekildi. Kısa sürede alev topuna dönen TIR, korku ve paniğe neden oldu.

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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. TIR yangınında zaman zaman yaşanan patlama anları, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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