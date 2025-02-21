TIR şarampole devrildi: 25 ton yem ziyan oldu

Kaynak: İHA
TIR şarampole devrildi: 25 ton yem ziyan oldu

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yemi yüklü TIR kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmesi sonucu 25 ton yem çevreye saçılarak ziyan oldu.

Olay, Afyonkarahisar Emirdağ ilçesi Gözeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M., yönetimindeki 42 PM 021 plakalı TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olayda TIR'ın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 25 ton hayvan yemi ise çevreye saçıldı. Yemin büyük bir kısmının ziyan olduğu belirtildi.

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Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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