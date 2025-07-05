TIR Savruldu! İstanbul'da korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane Okmeydanı-TEM Bağlantı Yolu üzerinde saat 21.00 sıralarında moloz yüklü bir TIR kaza yaptı. Devrilmenin ardından yolda sürüklenen kamyon aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kaza saat 21.00 sıralarında Okmeydanı - TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine giden Abdullah Göregen idaresindeki 34 AKT 163 plakalı moloz yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin ardından yolda sürüklenen kamyon aydınlatma direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaralanan kamyon şöförü Abdullah Göregen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR, vinç ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu

Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu

Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu

Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu

Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu

Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu

Kağıthane’de korku dolu anlar! TIR savruldu

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