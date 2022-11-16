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TIR şoförlerini kaçırıp, araçtaki değerli madenleri gaspettiler

Bursa merkezli 7 ilde, yurt dışından değerli maden ve metal getiren tırları sınır kapısından itibaren takip edip, gasbeden ve şoförlerini silah zoruyla kaçıran suç örgütüne polisin düzenlediği operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:54
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TIR şoförlerine dadanan çete operasyonla çökertildi

TIR şoförlerini kaçırıp, araçtaki değerli madenleri gaspettiler
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük bölümü Türk devletleri olmak üzere yurt dışından değerli maden ve metal getiren TIR’ları sınır kapısından itibaren takip edilip, gasbedildiği ve şoförlerinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin’de cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri, evinin balkonunda üzerine çarşaf örtüp, saklanırken yakalandı.

11 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

 

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