Tır şoförü aracının yanında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Tır şoförü aracının yanında ölü bulundu

Yalova’da bir tır sürücüsü olan Mustafa Orçun'u vatandaşlar aracının yanında hareketsiz halde buldu. İlk tespitlere göre Orçun'un kalp krizinden öldüğü belirtildi.

Yalova'da bir tır şoförü olan Mustafa Orçun, aracının yanında hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Olay, Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında gerçekleşti.

Vatandaşlar, aracını park etmiş olan Orçun'u yerde yığılmış halde gördüklerinde durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Mustafa Orçun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri de olay yerine çağrılarak inceleme başlattı. İlk incelemelere göre Orçun'un kalp krizi geçirdiği düşünülüyor ve cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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