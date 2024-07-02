TIR sürücüsü yanarak öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
TIR sürücüsü yanarak öldü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 2 TIR çarpıştı. Kazada alev alan TIR'ın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde seyir halindeki bir TIR aynı yönde ilerleyen başka bir TIR'a çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle bir tır alev alarak yanmaya başladı. Araçta sıkışan sürücü ise yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürürken yanan turun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden şoför Kahramanmaraş İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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