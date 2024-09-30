Tır sürücüsünü direksiyon başında arı soktu! Tır devrildikten sonra 50 metre sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tır sürücüsünü direksiyon başında arı soktu! Tır devrildikten sonra 50 metre sürüklendi

Direksiyon başında arı sokan tır sürücüsü hakimiyeti kaybetti. Bankete çarpıp yan devrilen tır 50 metre sürüklendikten sonra viyadükte kaldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, direksiyon başında arı sokan sürücünün kontrolünü yitirdiği TIR, bankete çarpıp devrildi. Kazada, yaklaşık 50 metre sürüklenen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Tır sürücüsünü direksiyon başında arı soktu! Tır devrildikten sonra 50 metre sürüklendi

Kaza, Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni 19 Mayıs Stadyumu karşısındaki viyadükte meydana geldi. Direksiyon başında arı sokan Serdar Sağır'ın kontrolünü yitirdiği mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı TIR, bankete çarpıp devrildi, yaklaşık 50 metre sürüklenip viyadükte tamamen yolu kapatıp yan yattı. Yaralanan Sağır, çağrılan ambulansla, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsünü direksiyon başında arı soktu! Tır devrildikten sonra 50 metre sürüklendi

Kaza nedeniyle kapanan Samsun-Ordu kara yolu kapandı. Ekipler kazaya müdahale ederken, trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

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