TIR ve otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı

Denizli’ni Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

TIR ve otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki 42 VD 664 plakalı TIR, karşı şeride geçerek Güven firmasına ait Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tır toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 6’sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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