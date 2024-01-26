Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Burgaçlı Viyadüğü mevkiinde yaşandı.

Hasan G.’nin şoför koltuğunda oturduğu 33 CAL 12 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Hızını alamayarak bariyerlere çarptı.

Talihsiz sürücü viyadükte asılı kalan tırın çekici bölümünden aşağı düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralı sürücü ambulans ile hastaneye götürülürken, polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alındı.