Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü

Kaynak: İHA
Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü
Osmaniye'de bariyerlere çarpan bir tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Burgaçlı Viyadüğü mevkiinde yaşandı.

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Hasan G.’nin şoför koltuğunda oturduğu 33 CAL 12 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Hızını alamayarak bariyerlere çarptı.

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Talihsiz sürücü viyadükte asılı kalan tırın çekici bölümünden aşağı düşerek ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralı sürücü ambulans ile hastaneye götürülürken, polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alındı.

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