TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü hafif yaralandı

Kaynak: DHA
TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü hafif yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, demir yığınına dönen cipin sürücüsü Mustafa Atlıhan hafif yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, demir yığınına dönen cipin sürücüsü Mustafa Atlıhan hafif yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde Göl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Atlıhan yönetimindeki 42 BBL641 plakalı cip aynı yöne giden Feridun Akça idaresindeki 05 FA 533 plakalı TIR "a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan koruma demirine çarparak hurdaya dönen cipin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması sevk edildi. Altınhan'a ayakta müdahale edilirken, hurdaya dönen cip ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü hafif yaralandı

Son Haberler
Erdal Beşikçioğlu Gençlerbirliği'nin şampiyonluğunu kutladı!
Erdal Beşikçioğlu Gençlerbirliği'nin şampiyonluğunu kutladı!
Geleceğimiz tehlikede! Çocuk sağlığında kötü tablo: Beslenme sorunları ve hekim krizi
Beslenme sorunları ve hekim krizi
Postecoglou final için umutlu: Tottenham’da gözler Son'da
Postecoglou final için umutlu: Tottenham’da gözler Son'da
Kabine dışı kalan bakandan sert açıklama geldi
Kabine dışı kalan bakandan sert açıklama geldi
İsrail ordusu yeni nesil savaş dronunu envantere aldı
İsrail ordusu yeni nesil savaş dronunu envantere aldı