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Korkunç kaza. TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Niğde - Ankara Otoyolu'nun Aksaray geçişinde TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Çiğdem Çağın (32) hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 21:41
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TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

Korkunç kaza. TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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(DHA) - Kaza, saat 14.45 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Gülpınar Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halinde olan Çiğdem Çağın yönetimindeki 01 FAN 35 plakalı otomobil, önünde giden Cafer Demirhan'ın (52) kullandığı KKTC plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Çiğdem Çağın araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Çağın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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