TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü ağır yaralandı

Artuklu ilçesi kırsal Çalıştı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Veysi Ö. (42)’nün kullandığı akaryakıt tankeri, seyir halinde ilerlerken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan hızla çarptı. Yaşanan kazada tanker şoförü Veysi Ö. araçta sıkışıp kaldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrası Veysi Ö., sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahaleden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Veysi Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.