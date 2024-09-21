TIR'a arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
TIR'a arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü öldü

Ankara'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Uzay Çağı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle kontrolden çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün cesedi itfaiye tarafından çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

TIR'a arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü öldü

TIR'a arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü öldü

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