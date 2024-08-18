TIR'a arkadan çarpan TIR alev topuna döndü

Kaynak: DHA
TIR'a arkadan çarpan TIR alev topuna döndü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada TIR'a arkasından çarpan bir diğer TIR alev topuna döndü.

Sürücü Ö.F.K. yara almadan kurtulmayı başardı ve hızla aracından çıkarak güvenli bir mesafeye geçti. Ancak TIR'ın kupası çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı.

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Olay anı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sürücü Ö.F.K. yaşanan kaza sonrası aracını yol kenarından izlerken büyük bir şok yaşadı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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