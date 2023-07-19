TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde önündeki TIR’a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücü Ahmet U. sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastanede tedaviye alındı.

KAYNAK: DHA
TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü sıkıştı: 1 yaralı


Kaza, İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet U. yönetimindeki 55 SB 288 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Resul E. yönetimindeki 06 DPA 74 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, tanker sürücüsü Ahmet U., sürücü kabininde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Ahmet U.’yu sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Ahmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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