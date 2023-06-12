TIR'a çarpan araç yok oldu

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'ndaki trafik kazasında otomobil TIR'a ok gibi saplandı. TIR'a çarpan araç, altına girdi ve adeta yok oldu. Otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

TIR'a çarpan araç yok oldu

İHA'nın haberine göre, kaza, sabah saatlerinde Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan Tevfik T. (23) idaresindeki 54 ABG 815 plakalı otomobil, aynı yönde ilerlemekte olan A.D. kontrolündeki 42 ADY 985 plakalı TIR'ın altına girdi. Adeta TIR'aa ok gibi saplanan otomobil kağıt gibi ezildi ve ortadan yok oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 23 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

aw911777-01.jpg

aw911777-02.jpg

aw911777-03.jpg

aw911777-04.jpg

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
İki haftadan uzun süren bel ve boyun ağrılarına dikkat. Uzmanı uyardı Sağlık
İki haftadan uzun süren bel ve boyun ağrılarına dikkat. Uzmanı uyardı
Bülent Ersoy aşka geldi sahnede para saçtı Magazin
Bülent Ersoy aşka geldi sahnede para saçtı
Güney Kore'den Çin'e uyarı Dünya
Güney Kore'den Çin'e uyarı
Kritik asgari ücret toplantısı öncesinde dikkat çeken sinyal Ekonomi
Kritik asgari ücret toplantısı öncesinde dikkat çeken sinyal
İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı Ekonomi
İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı
Türkiye’de satılan en ucuz Sedan otomobiller açıklandı. İşte otomobil modelleri ve fiyatları Teknoloji - Otomotiv
Türkiye’de satılan en ucuz Sedan otomobiller açıklandı. İşte otomobil modelleri ve fiyatları
Doğum ayı çiçeği nedir? Doğum ayına göre hangi ay hangi çiçektir? Keşfet
Doğum ayı çiçeği nedir? Doğum ayına göre hangi ay hangi çiçektir?