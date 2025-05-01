TIR'a çarpan cip küle döndü

Kaynak: İHA

Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan cip alev aldı. Sürücü ve yolcu feci kaza sonrası yangından son andan kurtuldu.


Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki Jeep marka 01 VY 001 plakalı cip, Abdulkadir C. kontrolündeki 06 CYY 572 plakalı cipe çarptı.

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Ardından Mustafa E. kullandığı cipi ile sol şeritte ilerleyen Latif S. idaresindeki 27 R 4014 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cip aniden alev aldı.

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Araçta bulunan Mustafa E. ve yolcu Hatice Ç., son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Latif S. yangını görünce tırı dorseden çıkarttı.
Kısa sürede alev topuna dönen cip kullanılamaz hale geldi. Kazada tırın dorsesi de yanarken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Mustafa E. ve Hatice Ç., sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kişinin de hastanede ayakta tedavisi yapıldığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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