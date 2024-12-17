TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü

Edinilen bilgilere göre kaza, Necmettin Erbakan Caddesi 1. Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 05 ACJ 811 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 R 2166 plakalı Man marka tıra çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.