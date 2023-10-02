Tıra çarpan otomobil savrularak şarampole yuvarlandı. Karı-koca ağır yaralandı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Mırık idaresindeki 55 AJZ 366 plakalı otomobil aynı istikamete seyreden Süleyman Tekin yönetimindeki 35 FH 388 çekici, 33 BYS 40 dorse plakalı tırın arka sağ kısmına çarpıp savrulup takla atarak şarampole yuvarlandı.

Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Celal Mırık (26) ve eşi Sevda Mırık (25) ağır yaralandılar. Celal Mırık Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Sevda Mırık ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.