Tıra çarparak intihar edeceğini söyleyen genç dediğini yaptı

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık yakınlarında Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre 23 yaşındaki Anıl Tecim bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyledi.

Anıl Tecim'in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı ihbar etti. Anıl Tecim arkadaşını aradıktan kısa bir süre sonra idaresindeki 55 BB 440 plakalı otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki 34 LK 2662 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü genç olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma açtı.