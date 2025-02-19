TIR’a çarptı hurdaya döndü! 1 ölü, 1 gözaltı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Uşak- İzmir kara yolu Hacıkadem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 64 ACH 226 plakalı otomobiliyle İzmir istikametine seyir halinde olan Hakkı Şahin, aynı yönde ilerleyen ve yük indireceği iş yerine doğru sağa dönüş yapan Z.T. (44) yönetimindeki 35 BZM 216 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hakkı Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Z.T., gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.