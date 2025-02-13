TIR'a çarptı! Üniversiteli Caner öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
TIR'a çarptı! Üniversiteli Caner öldü

Ankara-Konya yolu Gölbaşı ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Caner Savaş Sıvacı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Konya yolu Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. V.Ç. idaresindeki 33 E 2177 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Bunun üzerine şoför, TIR'ı yol kenarına çekti.

Bu sırada arkadan gelen Caner Savaş Sıvacı kontrolündeki 66 LU 556 plakalı hafif ticari araç, TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren araç demir yığına dönerken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümünde eğitim gören Sıvacı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'a çarptı! Üniversiteli Caner öldü

TIR'a çarptı! Üniversiteli Caner öldü

TIR'a çarptı! Üniversiteli Caner öldü

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